Il calciomercato sta entrando nel vivo e potrebbe portare a degli scenari davvero clamorosi. La Juventus è da tempo alla ricerca di un attaccante e potrebbero aprirsi le porte per un grande ex.

La Juventus sta lavorando per programmare il futuro. Andrea Pirlo ha bisogno di nuovi giocatori per continuare un ciclo vincente che in Italia non si è mai interrotto, ma che deve iniziare anche in Europa. Il club bianconero dirà addio agli elementi protagonisti delle vittorie negli ultimi anni e infatti è già stato ufficializzato l’addio di Matuidi. Ma Pirlo ha bisogno anche di nuovi acquisti e il primo ruolo da rinforzare è quello dell’attaccante.

Juventus, l’obiettivo è Alvaro Morata

Il colpo a cui sta lavorando la Juventus è Alvaro Morata. L’attaccante, al momento all’Atletico Madrid, ha già giocato in bianconero, trascinando la squadra in finale di Champions League nel 2014/15. Un’eventuale colpo in attacco dei Colchoneros, aprirebbe uno spiraglio per la cessione di Morata alla Juve: infatti, l’Atletico vorrebbe Duvan Zapata dall’Atalanta, tra l’altro impegnato nella stessa parte del tabellone di Champions. L’Atalanta valuta il centravanti colombiano sui 50-60 milioni di euro e il suo acquisto sostanzialmente darebbe il via alla cessione di Morata.

Lo spagnolo è valutato dall’Atletico sui 45 milioni di euro. La Juve vuole assicurarselo e, perché no, provare a inserire Douglas Costa nella trattativa più un conguaglio economico.

