Calciomercato Juventus, super ex per Pirlo | Intreccio col Napoli e scambio

Le strade del mercato di Juventus e Napoli potrebbero intrecciarsi, con Pirlo pronto a riabbracciare un grande ex: Bernardeschi la chiave.

Il futuro prossimo della Juventus è stato stravolto dalla rivoluzione targata da due Andrea: il presidente Agnelli e il tecnico che ha designato per metterla in pratica. Sulla panchina bianconera ci sarà Pirlo, che sta già dicendo la sua riguardo al mercato. Una delle necessità più impellenti del nuovo corso del club piemontese è sostituire Gonzalo Higuain. L’argentino non sembra avere più l’entusiasmo -altra parola di grande attualità in casa Juventus- per essere decisivo anche nella prossima stagione. Il sostituto del ‘Pipita’ potrebbe arrivare grazie ad un maxi intreccio di mercato con il Napoli.

Calciomercato Juventus, idea Morata per l’attacco | Bernardeschi e Milik nell’affare!

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, la Juventus starebbe pensando anche ad Alvaro Morata per sostituire Higuain in attacco. Lo spagnolo è stato fra i protagonisti dell’ultima cavalcata in Champions League di Andrea Pirlo in bianconero, che adesso potrebbe riabbracciarlo non più come compagno di squadra ma come allenatore. Riuscire ad arrivare al grande ex non sarà semplice: l’Atletico Madrid lo ha riscattato per 55 milioni dal Chelsea e non è disposto a lasciarlo partire per meno di 60 milioni. Una cifra importante, ecco perché Paratici vorrebbe inserire una contropartita tecnica per alleggerire l’esborso economico. Il primo nome sulla lista degli indiziati è quello di Bernardeschi: l’esterno carrarino piace a Simeone e potrebbe essere la chiave per il ritorno di Morata in bianconero.

Il ritorno dello spagnolo alla Juventus, però, potrebbe dipendere anche da un intreccio di mercato con il Napoli. Innanzitutto Bernardeschi rappresenta la contropartita preferita del club partenopeo per la cessione di Milik, un altro candidato a raccogliere l’eredità di Higuain in bianconero. L’attaccante polacco, però, piace molto anche all’Atletico Madrid e un suo eventuale acquisto potrebbe facilitare l’uscita di Morata dal club iberico. Il prossimo attaccante della Juventus, quindi, potrebbe discendere dal triangolo di mercato Torino-Napoli-Madrid.

RM

