Fra i nomi più graditi ad Andrea Pirlo sembra esserci quello di Isco: il Real Madrid avrebbe fatto una controproposta clamorosa alla Juventus.

Andrea Pirlo è entrato già nel vivo del proprio nuovo ruolo, avendo incontrato la dirigenza della Juventus per discutere del prossimo mercato. Il ‘Maestro’ ha indicato prima di tutto quali giocatori non faranno parte del suo progetto tecnico, poi ha fatto alcuni nomi che potrebbero adattarsi alla propria idea di calcio. Fra questi spicca anche il nome di Isco, il cui genio tattico potrebbe sposarsi bene con la visione illuminata che Pirlo aveva sul campo da gioco. I bianconeri hanno iniziato ad avviare i primi contatti con il Real Madrid riguardo al trequartista andaluso, offrendo uno scambio con Ramsey e annesso conguaglio.

Calciomercato Juventus, tentativo per Isco | Il Real chiede Bentancur

Quella di Isco sarebbe più di una suggestione in casa Juventus. Come ha riportato ‘Don Balon’, il Real Madrid avrebbe respinto con forza l’inserimento di Aaron Ramsey nella trattativa. Il gallese non piace a Zidane, che avrebbe chiuso immediatamente la porta ad un suo possibile approdo nella capitale iberica. Il Real non ha chiuso, però, alla cessione di Isco e avrebbe avanzato una controproposta ai bianconeri. Le ‘Merengues’ vorrebbero realizzare un’operazione di scambio, questa volta con un conguaglio in favore della Juventus, fra Isco e Rodrigo Bentancur.

I contatti di mercato fra Juventus e Real Madrid, al momento solamente in forma esplorativa, proseguono. Dopo il ‘no’ degli spagnoli sull’inserimento di Ramsey, sarebbe arrivato il rifiuto dei bianconeri riguardo alla possibilità di far partire Bentancur. Il centrocampista uruguaiano, anche con Pirlo, è considerato intoccabile e una sua partenza è altamente improbabile. Le manovre con il Real Madrid, in ogni caso, sono solamente all’inizio e potrebbero portare a sviluppi interessanti.

Antenne alte per i dialoghi di mercato fra Juventus e Real Madrid: i bianconeri vogliono Isco e gli spagnoli sembrano aver chiesto Bentancur, che al momento è considerato incedibile da Pirlo.

RM

