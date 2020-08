Calciomercato Juventus, grande addio e colpo da sogno | Il progetto Pirlo

La Juventus scada i motori in vista di una nuova grande stagione. Ecco la nuova strategia dal mercato: grande addio e super colpo in entrata per Pirlo

Potrebbe essere, questa, un’estate di grandi cambiamenti per la Juventus. Dopo l’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo in panchina di Andrea Pirlo, potrebbe ricevere importanti modifiche anche la rosa a disposizione del mister. Secondo Maurizio Pistocchi, noto giornalista, Agnelli avrebbe in mente una rivoluzione. Tra i possibili addii De Sciglio, Higuain, Douglas Costa, Khedira, Ramsey e Paulo Dybala. Una cessione, quest’ultima, che sarebbe dolorsa, ma che farebbe spazio ai sogni nel cassetto di Pirlo.

Juventus, sogno Griezmann in attacco per Pirlo

Il nuovo allenatore bianconero avrebbe intenzione di impostare una difesa a tre composta da de Ligt (o Romero), Bonucci e Chiellini (o Demiral). Cuadrado, Locatelli o Thomas, Bentancur e Alex Sandro a centrocampo con Kulusevski o Pogba alle spalle della coppia gol Ronaldo-Dzeko. Il colpo da sogno per affiancare il portoghese si chiama però Antoine Griezmann

