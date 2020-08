Le grandi manovre di mercato del Real Madrid potrebbero coinvolgere anche la Juventus: obiettivo top per gli spagnoli, ma Ronaldo non vuole la sua cessione.

La stagione della Juventus e del Real Madrid è terminata anzitempo, con l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League. Un epilogo simile, vincenti in campionato e fuori dall’Europa, ma con conseguenze totalmente opposte: le ‘Merengues’ hanno la totale fiducia in Zidane, mentre i bianconeri hanno deciso di falciare Sarri per lanciare Andrea Pirlo in panchina. Nelle mire del Real, secondo ‘DonDiario’, ci sarebbe finito Paulo Dybala. Nonostante secondo diverse fonti la Juventus starebbe lavorando per il rinnovo della Joya, il pressing degli spagnoli rimane una possibilità.

Calciomercato Juventus, il Real ci prova per Dybala | Ronaldo dice no!

Secondo quanto riportato da ‘DonDiario’, il Real Madrid starebbe avviando i primi contatti con la Juventus per l’acquisto di Paulo Dybala. Il club piemontese avrebbe imposto una valutazione di 90 milioni per il proprio numero ’10’ e le ‘Merengues’ sembrano essere intenzionate a soddisfare la richiesta dei bianconeri. Sempre secondo il portale iberico, però, sarebbe Cristiano Ronaldo a mettere i bastoni fra le ruote al Real Madrid: l’asso portoghese avrebbe fatto sapere alla dirigenza della Juventus che Dybala non si tocca.

Ronaldo sarebbe rimasto deluso dalle prime due stagioni in bianconero, dove non ha avuto a disposizione una rosa alla sua altezza. Le eliminazioni in Champions League contro Ajax e Lione sarebbero un segnale in questo senso. Il numero ‘7’ della Juventus non vuole che Dybala venga fatto partire: nonostante non sia il suo compagno d’attacco ideale, il lusitano riconosce nell’argentino le stigmate del campione. Il futuro dell’argentino, in ogni caso, sembra essere ancora a strisce bianche e nere.

