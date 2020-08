La Juventus, dopo aver annunciato Pirlo, è concentrata maggiormente sul mercato in uscita: dalla Spagna potrebbero arrivare 70 milioni per due giocatori.

La parola d’ordine in casa Juventus è ‘rinnovamento’: lo scossone di Andrea Agnelli che ha portato Pirlo sulla panchina bianconera va in questa direzione. Il processo di ringiovanimento della rosa passa prima di tutto dalle cessioni. Il nuovo allenatore della Juventus ha già indicato quali sono i profili che non faranno parte del suo progetto tecnico: fra questi ci sono anche Douglas Costa e De Sciglio. Sui due esuberi bianconeri sembra esserci un club spagnolo, pronto a sborsare oltre 70 milioni per portarli via da Torino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, piano per la rinascita | Rispunta un nome pazzesco

Calciomercato Juventus, Douglas Costa e De Sciglio verso il Betis | Pronti 70 milioni!

Il momento in casa Juventus è uno spartiacque: in primis, fra chi rimarrà in bianconero e chi partirà nel prossimo mercato. I summit fra la dirigenza ed Andrea Pirlo hanno portato a stilare una lista di esuberi e, quindi, di possibili cessioni. Fra questi ci sono anche i nomi di Douglas Costa e De Sciglio, che sembrano essere entrati nelle mire di un club iberico. Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, il Betis Siviglia sarebbe disposto ad offrire più di 70 milioni alla Juventus per i due esterni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super ex per Pirlo | Intreccio col Napoli e scambio

Al momento l’offerta degli andalusi sembra essere ancora nel mondo delle idee, non essendo ancora stata formalizzata in un’offerta ufficiale. Non arrivano riscontri, infatti, da parte della Juventus. Qualora il Betis dovesse presentare questo tipo di offerta, però, l’operazione potrebbe decollare in tempi brevissimi. La volontà dei bianconeri, infatti, è quella di cedere entrambi gli esterni e hanno la necessità di fare cassa per finanziare il mercato in entrata per Pirlo.

Il mercato della Juventus passa in primis dalle cessioni: dalla Spagna rivelano che il Betis sarebbe disposto ad offrire circa 70 milioni per Douglas Costa e De Sciglio, work in progress.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, doppio scambio super con Guardiola | Tutte le cifre

Coronavirus, UFFICIALE | Due nuovi positivi in Spagna

Calciomercato Juventus, richiesta monstre di Dybala | Cessione record!