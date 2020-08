Juventus che lavora in chiave calciomercato e mette gli occhi su un giovane olandese classe 2000: i bianconeri avanzano l’offerta per il gioiellino

Il calciomercato della Juventus è ormai nel vivo vista la stagione ormai terminata. I bianconeri sembrerebbero aver messo nel mirino un giovane talento olandese di soli 19 anni. Avanzata l’offerta al club olandese per il gioiellino.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Morata non è impossibile | Intreccio shock

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Isco | Proposta shock dal Real

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, pressing Serie A su Bonucci | Spunta lo scambio

Calciomercato Juventus, mirino puntato su Dest: offerta da 20 milioni

Juventus sempre vigile sul calciomercato, sopratutto per quanto riguarda i migliori talenti in giro per l’Europa. I bianconeri oltre a pensare ai top player, mette gli occhi anche su un giovane talento che arriva dall’Olanda. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, la Juventus avrebbe messo nel mirino Sergino Dest, terzino di proprietà dell’Ajax che in questa stagione ha tolto il posto da titolare a Mazraoui sulla fascia destra. Il classe 2000 quest’anno ha totalizzato 34 presenze, mettendo a segno 2 gol e 6 assist.

Per il giovane talento olandese la società bianconera sembrerebbe aver avanzato un’offerta intorno ai 20 milioni. Però, la concorrenza sembrerebbe essere molta per il classe 2000, che oltre alla Juventus avrebbe stregato anche il Barcellona ed il PSG. Vedremo se saranno i bianconeri i primi a superare la concorrenza ed assicurarsi un giovane talento importante sopratutto in chiave futura.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, UFFICIALE l’addio di Matuidi