Il top player vicino alla firma per i nerazzurri, ormai ci siamo! Arriva la notizia che fa felici i tifosi dell’Inter: arriva il rinnovo. Ma…

Dopo una stagione a tratti entusiasmante, ma condizionata da troppe distrazioni di mercato, per Lautaro Martinez arriva la svolta. L’attaccante argentino, che ha mostrato un grande feeling con il bomber Lukaku, è vicino alla firma, ancora in nerazzurro. Stando a quanto rivelato da Fichajes.net, infatti, il ‘Toro’ sarebbe vicinissimo alla firma per il rinnovo del contratto fino al 2025. Per lui un nuovo ingaggio, da 6 milioni a stagione. Esulta Antonio Conte ed esultano i tifosi del club nerazzurro, ma l’allarme Barcellona continua a suonare.

Inter-Lautaro, trasferimento al Barcellona soltanto rinviato

Nonostante il rinnovo contrattuale, infatti, il calciatore potrebbe accasarsi al Barcellona. Non subito, però. Insomma, il prolungamento del contratto con l’Inter non farebbe altro che ritardare il trasferimento di Lautaro ai blaugrana, ma non lo eliminerebbe del tutto. L’affare tra milanesi e catalani potrebbe farsi per la prossima estate e, quindi, nel 2021. La notizia, per l’ambiente interista, è dunque dolce-amara.

Di positivo resta il fatto che l’attaccante ex Racing resterebbe così in nerazzurro almeno per un altro anno, avendo così la possibilità di riprovare a lottare per lo scudetto e, magari, stavolta conquistarlo.

