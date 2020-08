Nella partita contro il Bayer Leverkusen, Alexis Sanchez ha subito un infortunio per il quale è rimasto comunque in campo: arriva il comunicato dell’Inter

Brutte notizie per l’Inter in vista della semifinale di Europa League in programma lunedì prossimo contro lo Shaktar Donetsk. Alexis Sanchez nel finale di partita contro il Bayer Leverkusen ha sentito un fastidio muscolare per il quale chiese il cambio, ma poi ha stretto i denti per non lasciare i suoi compagni in dieci. Ora, dopo aver effettuato gli accertamenti, arriva il comunicato della società sulle condizioni. ”Alexis Sanchez si è sottoposto questo pomeriggio a Duisburg agli esami strumentali che hanno confermato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni dell’attaccante cileno verranno rivalutate nei prossimi giorni”. Queste le parole nel comunicato, che mettono in serio dubbio il proseguo dell’Europa League per l’attaccante cileno.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, obiettivo mollato | ‘Segnale’ pro-addio di Conte