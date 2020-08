Da Appiano Gentile trapela la notizia secondo la quale l’Inter non è più intenzionata a partecipare all’asta per Emerson Palmieri. Altro segnale sull’addio di Conte, che puntava molto sul terzino del Chelsea.

La grande cavalcata in Europa League potrebbe non bastare per “ricucire” lo strappo tra Antonio Conte e l’Inter. Un altro segnale a tal proposito sembra provenire dal mercato nerazzurro. La dirigenza di Appiano Gentile infatti, avrebbe abbandonato definitivamente la corsa per acquistare il terzino del Chelsea, Emerson Palmieri.

Palmieri è sempre stato un obiettivo esplicito del tecnico nerazzurro, deciso a consegnare le chiavi della fascia sinistra al mancino italo-brasiliano. L’operazione, vicina a chiudersi per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, sembra subire ora uno stop definitivo.

Calciomercato Inter, sfuma il colpo Palmieri. Nerazzurri decisi a confermare Biraghi.

A motivare la “ritirata” dell’Inter all’asta per Emerson Palmieri, ci sarebbe il desiderio della dirigenza di confermare Cristiano Biraghi anche nella prossima stagione. Nel fine settimana è previsto infatti un summit tra Marotta e Ausilio per discutere sul rinnovo dei prestiti di Dalbert e appunto Biraghi. Operazione che per gli esperti denoterebbe una netta divergenza tra l’Inter e Conte sulle strategie di mercato.

Nella passata stagione, i due esterni sono stati protagonisti dello scambio di prestiti tra Fiorentina e Inter. Il brasiliano ex Nizza, ha collezionato 32 presenze con la maglia dei Viola, trovando quello spazio che gli era mancato a San Siro. Per Biraghi invece, 26 presenze e due reti nel campionato appena concluso, con l’esterno di Cernusco sul Naviglio rivelatosi un prezioso ricambio per Conte. Ennesimo segnale dunque, della rottura tra Inter e Conte, con la conquista dell’Europa League che forse potrebbe non bastare per la conferma del tecnico leccese.

