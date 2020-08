Il prossimo calciomercato dell’Inter dipende da Conte. Con la permanenza del tecnico assalto al grande mediano. Possibile tentativo in casa delle ‘Merengues’

Decisivo sarà il faccia a faccia con Steven Zhang prima della semifinale o comunque una volta conclusa l’Europa League. Parliamo ovviamente di Conte e il suo futuro sulla panchina dell’Inter. Un futuro in bilico, visti i rapporti a dir poco tesi con la dirigenza resi pubblici dal tecnico nell’ormai famoso post-Atalanta. L’ipotesi divorzio, nelle modalità tutte da chiarire, resta tuttora l’ipotesi più plausibile, ma questo positivo finale di stagione può davvero mescolare le carte in tavola. Tradotto: aiutare a ricucire lo strappo. Ancora meglio se Lukaku (devastante, è il merito è pure se non soprattutto di Conte) e compagni dovessero alzare al cielo la coppa venerdì 21 agosto…

Calciomercato Inter, assalto a Casemiro: la ‘provocazione’ del Real Madrid

Conte o non Conte, il prossimo calciomercato dell’Inter in larga parte dipenderà dalla permanenza o meno del salentino. Se il matrimonio dovesse continuare, nascondendo gli scheletri nell’armadio, ecco che la dirigenza interista andrebbe sicuramente all’assalto di un paio di centrocampisti. Al di là di Tonali, col quale c’è già un accordo anche se Marotta deve stare attento al Milan e soprattutto alla Juventus di Pirlo. Conte chiederebbe, anzi ha già chiesto un ‘assaltatore’ – il preferito rimane Vidal – e un mediano da piazzare davanti alla difesa. Il prescelto è Kante del Chelsea, costosissimo senz’altro. Casemiro l’altro grande nome che potrebbe fare l’allenatore interista. Il 28enne brasiliano è un pilastro del Real Madrid, dal quale Suning ha da poco preso il marocchino Hakimi per 45 milioni bonus compresi e uno dei ‘cocchi’ di Zidane, per cui l’operazione sarebbe ai limiti dell’impossibile pur essendoci qualche ‘screzio’ tra l’ex Porto (stimato anche dalla Juve) e la società madrilena per quanto concerne il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

L’Inter potrebbe offrire sui 40 milioni di euro più il cartellino di Skriniar, emarginato da Conte e pare molto stimato dalle parti di Valdebebas. Lo slovacco è valutato sui 45 milioni Una tale proposta verrebbe comunque respinta da Florentino Perez, il quale per Casemiro chiederebbe o solo cash (80-90 milioni) oppure – provocatoriamente ma non troppo – uno scambio alla pari con Lautaro Martinez.

