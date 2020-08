Coronavirus, UFFICIALE | Due nuovi positivi in Spagna

Continua l’incubo Coronavirus in Spagna, dove due giocatori in Liga sono stati trovati positivi: immediatamente messi in isolamento

Coronavirus che continua a minacciare il mondo del calcio ed in particolare il campionato spagnolo. Dopo i due positivi trovati nell’Atletico Madrid, altri due contagi spuntano fuori nel Valencia. A comunicarlo è la società stessa attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Infatti, all’interno di esso si spiega che durante i test effettuati prima dell’inizio del ritiro per preparare la stagione, due membri del club sono risultati positivi al Covid-19. Tempestivamente i due contagiati sono stati messi in isolamento domiciliare, come previsto dal protocollo della Liga. Dunque, i due membri, di cui non si conosce l’identità al momento, verranno dunque isolati dal resto dei compagni e nei prossimi giorni dovranno sottoporsi a nuovi controlli.

