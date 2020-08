Friedkin si prepara a diventare presidente della Roma e pensa già a Sarri come nuovo allenatore: il tecnico toscano vorrebbe il big dell’Inter

La Roma è pronta al cambio di società con il passaggio da James Pallotta a Dan Friedkin. Con il nuovo proprietario i giallorossi potrebbero cambiare anche l’allenatore ed il nuovo presidente prende in considerazione l’ipotesi Maurizio Sarri. Il tecnico toscano come prima richiesta sul mercato vorrebbe il big dell’Inter già desiderato alla Juventus.

Calciomercato Roma, Friedkin vorrebbe Sarri: la prima richiesta del tecnico toscano sarebbe Barella

Rivoluzione in casa Roma con il cambio di proprietà ormai ad un passo. Dan Friedbkin prenderà il posto di James Pallotta come presidente della squadra capitolina ed inizia già a pensare a come cambiare la squadra. Il primo regalo del nuovo proprietario del Texas sembrerebbe poter essere l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina giallorossa al posto di Paulo Fonseca. Nel caso in cui il cambio in panchina avvenga, il tecnico toscano avrebbe già pronta la prima richiesta di mercato.

Il giocatore che vorrebbe Sarri in giallorosso sarebbe il centrocampista dell’Inter, Niccolò Barella. Il numero 23 dell’Inter sarebbe un vecchio pallino dell’allenatore toscano, che come riportato da Fabio Santini ai microfoni della Tv di ‘Calciomercato.it’, avrebbe già chiesto alla Juventus nella stagione appena terminata. Secco il ‘no’ dell’Inter che valuterebbe il centrocampista intorno ai 50 milioni di euro e che sarebbe uno dei pilastri della squadra nerazzurra.

