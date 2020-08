La Juventus lavora per rivoluzionare la rosa e si pensa al grande colpo dal Real Madrid: c’è l’ipotesi per lo scambio con il calciatore in uscita

Sono ore infuocate per la Juventus, che dopo aver deluso in questi mesi sta effettuando una vera e propria rivoluzione a partire dallo staff tecnico fino ad arrivare ai calciatori. “Sono tutti in discussione” aveva dichiarato il presidente Agnelli dopo il Lione e infatti si lavora per le prime cessioni importanti.

Ieri è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento di Blaise Matuidi, che lascia la Juventus gratuitamente dopo tre anni in maglia bianconera. Ora può essere il turno di qualsiasi altro elemento tra quelli che ormai non faranno parte del progetto Pirlo: l’obiettivo sarà vendere per poi effettuare nuovi acquisti.

Calciomercato Juventus, idea di scambio con il Real Madrid: Ramsey per Isco

La Juventus guarda anche in casa Real Madrid e studia un possibile scambio tra due calciatori che sembrano poco considerati dai rispettivi allenatori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe nascere la trattativa di scambio che coinvolgerebbe Aaron Ramsey e Isco.

Al momento non sembrerebbe esserci ancora nulla di concreto, ma potrebbe essere un’idea per le prossime settimane visto che Zidane ha escluso più volte lo spagnolo dalle sue formazioni nelle ultime gare di questa annata.

Aaron Ramsey ha sicuramente deluso le attese e anche lui è nella lista dei partenti. È arrivato per dare qualità a un centrocampo fisico, ma non è riuscito ad adattarsi al calcio italiano.

