Calciomercato Juventus, un nuovo dirigente con Pirlo | C’è l’annuncio!

La Juventus potrebbe accogliere un nuovo dirigente in società, dopo l’ingaggio di Pirlo come allenatore.

Con l’arrivo di Pirlo, la Juventus sembra avviarsi verso una ristrutturazione generale: oltre che della rosa, infatti, Andrea Agnelli potrebbe accogliere in società nuovi dirigenti. Fabio Paratici potrebbe dire addio, e -forse- andare con Sarri alla Roma. Non è ancora detta l’ultima parola, ma il neo-allenatore bianconero potrebbe desiderare di avere con sé Ariedo Braida come nuovo ds, compagno di avventure ai tempi del Milan.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, sogno Isco | Scambio a sorpresa!

Leggi anche —> Juventus, reazione a caldo di Sarri | ”Ecco perché mi hanno esonerato”

Juventus, Momblano: “Braida mai chiamato dai bianconeri”

In merito alle ultime notizie, Luca Momblano, giornalista molto vicino alle vicende della Juve, ha dichiarato: “Ariedo Braida non è mai stato chiamato dalla Juventus, ma da Totti per una possibile ristrutturazione generale della Roma“. Paratici, dunque, almeno nel breve periodo dovrebbe restare a Torino, con Braida alla Roma.

Momblano ha poi aggiunto su Giovanni Carnevali, attuale ad del Sassuolo: “E’ saldissimo al Sassuolo. Potrebbe lasciare, ma è la cassaforte della famiglia Squinzi. Questa estate non si sposta, tra un anno ne riparliamo“. Possibile, dunque, che tra una stagione Carnevali si accasi alla Juventus.

Potrebbero interessarti anche:

Calciomercato Inter, caso Lautaro | ‘Scontro’ con Conte

Calciomercato Milan, scambio ‘due per uno’ col Torino | I dettagli