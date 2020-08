La Juventus sarà una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Possibile tentativo di affare in quel di Londra, per ‘accontentare’ Andrea Pirlo

L’esonero di Sarri e l’avvento del debuttante Andrea Pirlo quantomeno cambia un po’ le strategie di calciomercato della Juventus. Cambiano in particolare gli obiettivi, perlomeno non tutti. Di sicuro non lo è più, ci sorprenderebbe se fosse il contrario, l’italo-brasiliano Jorginho. L’ex Napoli era un vero e proprio ‘pallino’ dell’ex tecnico bianconero, tanto che fu lui nell’estate 2018 a convincere Abramovich a strapparlo al Napoli ma pure al Manchester City (era tutto fatto con Guardiola) con un assegno di circa 60 milioni di euro. Dopo due anni i ‘Blues’ sono disposti a venderlo, certo non a svenderlo.

Calciomercato Juventus, Kovacic ‘scalza’ Jorginho: la possibile offerta al Chelsea

Qualche affare col Chelsea è comunque ancora possibile. Anche Pirlo potrebbe dare il suo gradimento per Emerson Palmieri, obiettivo dell’Inter il cui eventuale approdo in nerazzurro è tuttavia legato alla conferma (oggi difficile) di Antonio Conte, così come indicare un altro giocatore della squadra allenata da Lampard. Si sussurra, per esempio, che l’ex fuoriclasse sia un grande estimatore di Mateo Kovacic, che addirittura quasi lo considerasse come una sorta di suo ‘erede’. Il confronto Pirlo-Kovacic è imbarazzante, ma se ci atteniamo alle voci possiamo tranquillamente ipotizzare un tentativo da parte di Paratici di accontentare il nuovo allenatore. Al croato ex Inter, nonché compagno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, potrebbe ‘intrigare’ il ritorno in Italia, il trasferimento in quel di Torino.

Ottenuto il sì del classe ’94 nativo di Linz (Austria), la Juventus potrebbe partire all’assalto mettendo sul piatto sui 23 milioni di euro più il cartellino di Aaron Ramsey, uno dei flop dello scorso mercato estivo e valutato intorno ai 28 milioni. Chissà che cash e contropartita possa rivelarsi la ‘formula’ giusta per prendersi Kovacic, il quale va detto riveste un ruolo importante – tradotto: il Chelsea non lo mollerebbe facilmente – nella squadra londinese.

