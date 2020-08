Calciomercato Juventus, l’ex si propone | Gran rifiuto di Pirlo

Andrea Pirlo è in cerca di due centravanti per la sua nuova Juventus: ecco la sua decisione sull’ipotesi di ritorno di Mandzukic

Con Andrea Pirlo alla guida inizia forse un nuovo ciclo per la Juventus. L’ex centrocampista dovrà ricompattare un gruppo gestito non al meglio da Maurizio Sarri e provare a centrare obiettivi che al toscano sono sfuggiti completamente. L’imperativo è ritornare grandi in Champions e conquistare il decimo scudetto consecutivo. Ma il nuovo allenatore bianconero dovrà dare linee guida anche in chiave calciomercato. Luca Momblano a Top Calcio 24 ha rivelato le intenzioni di Pirlo circa il ritorno di un grande ex in attacco come Mario Mandzukic.

Juventus, no a Mandzukic: Pirlo cerca altro

“A Pirlo è stato chiesto un pensiero sul possibile ritorno di Mario Mandzukic – ha rivelato il giornalista molto vicino all’ambiente juventino – evidentemente Mario si è fatto vivo una volta saputo l’addio di Sarri”. Il croato avrebbe dunque chiesto di tornare alla Juventus, club dal quale è stato ceduto a gennaio considerato il mancato utilizzo da parte di Maurizio Sarri. Ora con il nuovo tecnico in panchina potrebbero cambiare gli scenari per il trentaquattrenne, ma la risposta di Pirlo sarebbe stata piuttosto decisa: “Si può fare diversamente”.

L’allenatore, promosso dall’Under 23 alla prima squadra in tempi record, non avrebbe dunque intenzione di riaccogliere in squadra Mandzukic. Ma la ricerca ai due attaccanti centrali non smette per la Juventus.

