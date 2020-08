Calciomercato Juventus, bomber in Italia | Colpo per Pirlo!

La Juventus di Andrea Pirlo cerca un nuovo attaccante di razza. Il grande colpo potrebbe arrivare dal Real Madrid: il bomber è in Italia

Una nuova Juventus prenderà forma a partire da settembre. Il nuovo allenatore del club è del resto già un’idea insolita per la società, la cui linea è sempre stata quella di puntare su allenatori con un certo background. Ora l’ex centrocampista dovrà così dimostrare di essere all’altezza di un grande palcoscenico, quale quello juventino, alla sua primissima esperienza da allenatore. Stabiliti già gli obiettivi di mercato: il nuovo allenatore vuole un attaccante di razza. Nel mirino, secondo Don Balon, ci sarebbe Luka Jovic del Real Madrid. La dirigenza bianconera potrebbe presentare un’offerta congiunta per il serbo e Isco, altro obiettivo per la zona offensiva, da 70 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’ex si propone | Gran rifiuto di Pirlo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, post Conte | Possibile ‘modello’ Juventus

Pirlo, Jovic colpo per l’attacco: è in Italia

Jovic sarebbe dunque il profilo individuato dalla Juventus per affiancare Cristiano Ronaldo in attacco. Il calciatore è molto ambito in Serie A ed è attualmente già in Italia. Precisamente a Capri, dove sono presenti anche Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis, allenatore e presidente del Napoli. Quella del centravanti madrileno, che è nel mirino anche del Milan, sembrerebbe però essere soltanto una sosta vacanziera in quel di Capri. Una mossa offensiva della Juventus potrebbe annientare la concorrenza e favorire la buona riuscita dell’operazione, ma molto dipenderebbe in ogni caso dalla volontà del calciatore.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Jovic è in ogni caso il profilo ideale per far parte di un trio d’attacco composto, al suo fianco, da Dybala e Ronaldo. Per Pirlo potrebbe così arrivare il gran colpo dal Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, CR7 ‘fa fuori’ Dybala | Scambio clamoroso

Calciomercato Juventus, Pirlo e il suo “erede” | Ipotesi di scambio