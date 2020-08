Sono ore importanti per la Juventus, che sta programmando il proprio futuro. Vicino l’addio dell’attaccante, c’è l’ipotesi rescissione!

È stata una stagione di alti e bassi per la Juventus, condita da tante prestazioni sottotono e dei passi falsi a sorpresa. Solo in alcune gare la compagine bianconera è riuscita a brillare ma sono state isolate all’interno di un anno che, tolto lo scudetto, ha regalato quasi esclusivamente delusioni.

È chiaro che vincere la Serie A rappresenta comunque un risultato importante, ma nel complesso l’annata è stata negativa visto che sono arrivate sconfitte pesanti in Supercoppa Italiana, in Coppa Italia e soprattutto in Champions League contro il Lione, che sulla carta è nettamente inferiore.

Calciomercato Juventus, Higuain via a zero: c’è già l’accordo con il River Plate

Ora la Juventus ha già iniziato la rivoluzione cambiando l’allenatore, passando quindi da Maurizio Sarri all’esordiente in panchina Andrea Pirlo. Ciò non basterà ovviamente per rialzarsi ma ci sarà bisogno anche di una sorta di rivoluzione della rosa.

Prima le cessioni e poi gli acquisti, ed è per questo che si sta lavorando per cedere Gonzalo Higuain senza guadagnare, come fatto per Matuidi. Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, il Pipita avrebbe l’accordo con il River Plate ma prima dovrà salutare la Juventus. C’è l’ipotesi risoluzione del contratto per liberarsi di un ingaggio importante.

In questa stagione il Pipita ha vestito per ben 44 volte la maglia bianconera ed è andato in gol in 11 occasioni.