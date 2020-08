Nuovo allenatore e nuove dinamiche di mercato in casa Juventus: presa una decisione inaspettata sul futuro di Paulo Dybala in bianconero

La parola chiave del calciomercato della Juventus sembrerebbe essere rivoluzione. Dopo la scelta di Andrea Pirlo come nuovo allenatore, a sorprendere tutti arriva la decisione sul futuro di Paulo Dybala in bianconero. L’argentino potrebbe essere sacrificato per fare cassa nel mercato.

Calciomercato Juventus, Dybala sul mercato: 70 milioni per finanziare gli acquisti

Paulo Dybala in questa stagione è stato senza dubbio uno degli uomini più fondamentali della Juventus insieme a Cristiano Ronaldo. In questa stagione la ‘joya’ argentina a messo a segno ben 17 gol e 14 assist in 46 partite. Ma un anno dopo la possibile cessione al Manchester United, torna l’ipotesi di addio. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Repubblica’, Dybala potrebbe essere sacrificato per finanziare il mercato per la prossima stagione.

La cessione del gioiello argentino porterebbe nelle casse della Juventus circa 70 milioni ed al momento sembrerebbe il giocatore bianconero ad avere più mercato nei top club europei. L’addio di Dybala permetterebbe così ai bianconeri di investire la somma sul mercato ed abbassare il monte ingaggi, visto che il periodo economico non sarebbe dei migliori. Un anno dopo quindi, la ‘joya’ si ritrova nella stessa situazione della scorsa estate, come possibile sacrificato sul mercato, pur essendo fondamentale per la squadra.

