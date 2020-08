La Juventus lavora sul calciomercato e pensa anche a delle cessioni imporanti. Dybala in bilico, c’è la mossa di Cristiano Ronaldo

È stata un’annata particolare per la Juventus, che non è riuscita a incantare nelle varie Coppe, sia nazionali che internazionali, ma ha comunque conquistato il suo nono scudetto consecutivo. Ciò però non è bastato per salvare la panchina di Maurizio Sarri, che all’indomani della sconfitta contro il Lione è stato esonerato per fare spazio ad Andrea Pirlo.

La coppa dalle grandi orecchie è diventata ormai una priorità per la Juventus, tanto che per due stagioni di fila è arrivato un cambio in panchina proprio per le prestazioni deludenti in Europa, anche se va detto che la situazione di Massimiliano Allegri era completamente diversa da quella di Sarri, visto che erano passati cinque anni dal suo arrivo ed era ormai a fine ciclo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘spinge’ Dybala verso altre squadre: il Real Madrid ci prova

Dopo l’arrivo del nuovo allenatore, le attenzioni della società si spostano tutte verso la squadra, che ovviamente ha delle responsabilità notevoli per il fallimento di questa annata. Ci potrebbe essere una sorta di rivoluzione e si valuta anche l’addio di Paulo Dybala, così come riportato da Don Balon.

Secondo il noto giornale spagnolo, Cristiano Ronaldo vorrebbe diventare il punto di riferimento della Juventus per ricevere più premi (come l’MVP della Serie A perso quest’anno) e potrebbe farlo solo tramite la cessione dell’argentino. Il portale iberico parla dell’interesse del Real Madrid, che sarebbe disposto a mettere sul piatto Isco o anche elementi come Kroos o James Rodriguez.

Tre nomi importanti che potrebbero attirare l’attenzione della Juventus per delle possibili trattative di mercato.

