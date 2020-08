Calciomercato Inter, caso Lautaro | ‘Scontro’ con Conte

Sono giornate decisive per l’Inter, che cercherà di portare a casa un trofeo per poi concentrarsi sul mercato. Spunta il ‘caso’ Lautaro

È stata una stagione positiva fin qui per l’Inter, che ha raggiunto traguardi importanti e ora vuole chiudere l’annata nel migliore dei modi con l’Europa League. La compagine allenata da Antonio Conte è passata dal quarto posto raggiunto agli ultimi minuti un anno fa al secondo posto di questo campionato.

Ieri sera poi è arrivata un’altra prova convincente dei nerazzurri che hanno steso il Bayer Leverkusen per 2-1 nei quarti di Europa League e domenica 16 agosto affronterà in semifinale la vincente di Shakhtar Donetsk–Basilea, gara che si disputerà questa sera.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: ‘scontro’ Lautaro-Conte dopo il cambio di ieri

Intanto emerge un particolare dopo la buona prestazione di ieri contro la compagine tedesca. Il giornalista del Mundo Deportivo Francesc Aguilar ha parlato su Twitter di uno scontro tra Lautaro Martinez e Antonio Conte per il cambio avvenuto al 64′, quando l’argentino ha fatto spazio ad Alexis Sanchez.

Il classe 1997 non avrebbe accettato l’uscita dal campo così presto e per questo potrebbe esserci uno ‘scontro’ con mister Conte. Il Barcellona intanto osserva la situazione ed è pronto a intervenire nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, visto che attualmente la trattativa con i Blaugrana sembrerebbe in standby.

Lautaro Martínez no ha aceptado de buen grado que su técnico Antonio Conte le haya cambiado por el ex azulgrana Alexis Sánchez en el partido de Europa League frente al Bayer Leverkusen. Las relaciones entre el argentino y el técnico son un tanto especiales. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) August 10, 2020

In ogni caso questa settimana sarà probabilmente dedicata all’Europa League visto che in pochi giorni ci si gioca tutto, dopo di che le attenzioni si sposteranno sulla programmazione e sulla nuova annata.

