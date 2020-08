Sirene dalla Francia su Cristiano Ronaldo e un possibile trasferimento al PSG. La Juventus si rifarebbe sotto per Icardi

Nuovo ribaltone alla Juventus. È durata una sola stagione l’avventura sotto la mole di Maurizio Sarri, esonerato dal club campione d’Italia all’indomani della cocente eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Lione. Per rimpiazzare il tecnico di Figline il presidente Agnelli ha puntato sul debuttante Andrea Pirlo, poco più di una settimana fa presentato come nuovo allenatore dell’Under 23. Un profilo gradito ai senatori e a Cristiano Ronaldo, con il fuoriclasse portoghese che ha chiesto comunque garanzie al club per la prossima stagione.

Juventus, il PSG tenta Ronaldo: scambio con Icardi

CR7 è furioso dopo la prematura uscita di scena dalla Champions e pretende una Juve all’altezza per ritentare l’assalto europeo. Intanto dalla Francia rimbalzano dei possibili malumori di Ronaldo, che potrebbero portare all’addio anticipato del cinque volte Pallone d’Oro alla ‘Vecchia Signora’. In caso di clamoroso divorzio con la Juventus ci sarebbe il PSG in prima fila per assicurarsi i servigi dell’ex Real Madrid, con Leonardo pronto all’assalto. Agnelli valuterebbe almeno 60 milioni di euro il cartellino di Ronaldo, con la Juve che potrebbe chiedere in cambio Mauro Icardi appurata la volontà di CR7 di lasciare Torino. L’ex capitano dell’Inter non è mai uscito dai radar di Paratici, con il CFO bianconero che conserva degli ottimi rapporti tra l’altro con il Dt dei parigini Leonardo. Icardi è stato riscattato a giugno per 58 milioni (bonus compresi) dal Paris Saint-Germain e un eventuale ritorno in Italia sarebbe di suo gradimento.

Il bomber argentino potrebbe essere il centravanti ideale, in coppia con il connazionale Dybala, per il nuovo corso Pirlo in caso d’addio di Cristiano Ronaldo. Un’operazione di tale portata resta però al momento difficilmente praticabile, considerando la volontà del portoghese di continuare a vestire la maglia bianconera.

