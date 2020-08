La Juventus da tempo ha messo gli occhi su un top player europeo corteggiato da molti club: interviene la società che rivela di aver blindato il giocatore

Juventus sempre attenta in chiave calciomercato, puntando ai migliori calciatori in circolazione. Il mirino dei bianconeri si sarebbe da tempo fermato su un top player della Bundesliga conteso da molte società europee. Il top player però viene blindato dalla società tedesca.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio Khedira | Proposto a un’altra ‘big’

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, telefonata Pirlo-Maldini | Scambio shock

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, affare Ronaldo | Il PSG affida il colpo a un agente

Calciomercato Juventus, Zorc blocca tutto: Sancho rimane al Borussia Dortmund

Uno degli uomini più desiderati in chiave calciomercato quest’anno è senza dubbio il talento del Borussia Dortmund, Jadon Sancho. In questa stagione il gioiellino inglese ha messo a segno 20 gol e 20 assist tra Bundesliga e coppe. Su di lui sono molte le squadre ad aver messo gli occhi, come Juventus e Manchester United, in particolare i ‘red devils’ che sembravano molto vicini al suo acquisto. Proprio dall’Inghilterra arriva la notizia che fa sfumare il top player alla Juventus.

Secondo quanto riportato dal sito inglese ‘Daily Mail’, il direttore generale del Borussia Dortmund, Michael Zorc, Jadon Sancho rimarrà nel club tedesco anche nella prossima stagione. Il calciatore inglese avrebbe rinnovato il proprio contratto fino al 2023 in segreto, con un corposo aumento di stipendio. Così la Juventus ed il Manchester United saranno costrette a guardare altrove per assicurarsi un top player per la prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, retroscena Pochettino | Ecco perché è saltato