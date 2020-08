Secondo i media francesi, il ds del Paris Saint Germain Leonardo, è pronto a sferrare il colpo decisivo per la stella della Juventus, Cristiano Ronaldo.

L’eliminazione della Juventus dalla Champions League, ha innescato una serie di forti reazioni all’interno del club. Molti giocatori non sono riusciti a trattenere il disappunto per l’uscita dalla competizione europea. Primo fra tutti, la stella della squadra, Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, attraverso un ‘post’ sui social, ha espresso tutta la sua delusione per il match perso, e in generale per l’annata non entusiasmante della Juventus.

Le dichiarazioni del lusitano hanno dato il via a numerose indiscrezioni di mercato, con molti club europei pronti a sondare il terreno per l’acquisto di ‘CR7’. In prima fila per l’asso portoghese, c’è il Paris Saint German di Leonardo, pronto a preparare il clamoroso colpo.

Calciomercato Juventus, per CR7 Leonardo si affida al procuratore Gabriele Giuffrida

Il Paris Saint Germain vuole Cristiano Ronaldo, e per farlo Leonardo è pronto a tutto. La prima mossa del dirigente brasiliano sarebbe quella di affidarsi a un intermediario di fiducia, per avviare un rapporto più diretto con il bomber della Juventus. Il nome in questione è quello di Gabriele Giuffrida, procuratore tra gli altri, di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e dell’attaccante proprio del PSG, Mauro Icardi.

Fondatore dell’agenzia GG11, Giuffrida in passato ha concluso grandi operazioni di mercato, e tra i suoi assistiti vi sono sempre più top player. L’Incarico affidatogli da Leonardo non è certo di quelli facili, ma il procuratore italiano metterà sul tavolo tutte le sue abilità per riuscire a portare Cristiano Ronaldo alla corte di Al Khelaifi.

Sejon Veshaj