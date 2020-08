Calciomercato Juventus, Ronaldo e Mbappe insieme | Ecco dove e quando

Grandi manovre internazionali. Coinvolte Juventus, Paris Saint Germain e Real Madrid: ecco il destino di Ronaldo e Mbappe

Il calcio sta attraversando una fase molto particolare. Dopo l’emergenza coronavirus il mercato estivo è traslato da luglio a settembre, ed avrà una durata minore rispetto al solito. Non per questo mancheranno le grandi manovre a livello europeo e internazionale. Secondo quanto riferito da Defensacentral, infatti, in questa estate Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus. Jorge Mendes e Leonardo potrebbero tenere a breve una riunione per discutere dell’affare. Il fenomeno portoghese potrebbe così giocare insieme a quello che è da molti considerato i suo erede, Kylian Mbappe.

Mbappe-Cr7 con Allegri, lo scenario

L’affare però potrebbe coinvolgere anche il Real Madrid. L’arrivo del portoghese in Francia potrebbe favorire una trattativa, nel 2021, tra il PSG ed i ‘blancos’. Cristiano Ronaldo farebbe da garante nella trattativa, spingendo il campione francese verso Madrid. Un discorso, questo, rimandato in ogni caso al nuovo anno. Prima un nuovo capitolo in Europa per Cr7, che potrebbe peraltro ritrovare Max Allegri. Il tecnico ex Juventus è infatti accostato, tra le varie panchine europee, anche a quella dei campioni di Francia.

Resterebbe a tal punto da capire se Andrea Pirlo, nuovo tecnico dei piemontesi, sarà in grado di trattenere il fenomeno portoghese ancora un anno, oppure il fascino di formare una coppia vincente con Mbappè potrà avere la meglio.

