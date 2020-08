Calciomercato Juventus, retroscena Pochettino | Ecco perché è saltato

La scelta di Pirlo alla Juventus ha sorpreso tutti, ma dalla Spagna rivelano le motivazioni della scommessa bianconera. Spunta il retroscena

Dopo una stagione di alti e bassi che si è conclusa con il ko contro il Lione, la Juventus è intervenuta subito e dopo appena poche ore ha effettuato il ribaltone in panchina salutando il mister Sarri per far subentrare a sorpresa Andrea Pirlo, che vivrà la sua prima esperienza da allenatore subito in una squadra importante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘beffa’ Allegri | Panchina a rischio

Tra poco più di un mese si ripartirà subito con la Serie A e per questo non c’è neanche troppo tempo per pensare, la Juventus vuole sorprendere ma per farlo dovrà necessariamente garantire degli acquisti importanti al proprio allenatore, dopo aver ingaggiato già Arthur e Kulusesvki.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si complica il sogno in attacco | Irrompe il PSG

Calciomercato Juventus, no di Pochettino: ecco perché è arrivato Pirlo

Secondo quanto riportato da Don Balon, la prima scelta per la panchina bianconera era quella di Mauricio Pochettino, tanto che ci sarebbero stati anche dei contatti tra le parti che non sono andati a buon fine a causa delle richieste dell’allenatore argentino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo chiama Lampard | Colpo in attacco

L’ex Tottenham, infatti, avrebbe voluto una vera e propria rivoluzione attraverso la cessione di ben 12 giocatori tra cui Rabiot, Matuidi, Higuaín, Ramsey e Douglas Costa. La dirigenza bianconera però non era d’accordo in quanto l’intenzione sarebbe quella di fare un calciomercato importante nel 2021, per questo è arrivato il no di Pochettino perché riteneva che così avrebbe perso un anno.

Subito dopo Andrea Agnelli quindi ha spostato le attenzioni su Andrea Pirlo che ha accettato senza troppi problemi, così come riportato dal portale iberico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: