Calciomercato Juventus, telefonata Pirlo-Maldini | Scambio shock

Grandi movimenti di mercato in casa Juventus dopo l’approdo di Pirlo in panchina. Grazie alle conoscenze del nuovo allenatore, si pensa a un clamoroso scambio.

Con la nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus, si sblocca il mercato in casa bianconera. La società è al lavoro per risolvere alcune complicate uscite, tra risoluzioni e cessioni, puntando alla stesso tempo a rinforzare la squadra.

Proprio il neo tecnico bianconero, potrebbe rivelarsi decisivo per sbloccare quella che sarebbe una clamorosa trattativa di mercato. Gli ottimi rapporti che l’ex centrocampista di Juve, Milan e Inter ha mantenuto con molti dei suoi ex compagni, agevolerebbe alcune operazioni considerate molto difficili fino a pochi mesi fa.

Calciomercato Juventus, telefonata Pirlo-Maldini per un possibile scambio a centrocampo

Tra le ex squadre, Pirlo ha mantenuto ottimi rapporti con il Milan, diretto ora dal suo grande amico ed ex compagno di spogliatoio, Paolo Maldini. Dopo la cessione di Pjanic, uno degli obiettivi principali per l’allenatore bianconero riguarda la posizione di playmaker.

Tra i giocatori particolarmente graditi a Pirlo, ci sarebbe proprio il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer. Il regista algerino è reduce da una stagione tra alti e bassi con i rossoneri, lasciando comunque intravedere le grandi qualità di cui l’ex Empoli è dotato. Per il Milan il giocatore è incedibile, rendendo difficile un’operazione di mercato diretta.

Proprio per questo, nelle ultime ore sta prendendo piede quella che sarebbe una clamorosa ipotesi idi mercato. Pirlo sarebbe pronto ad offrire, in uno scambio alla pari, Federico Bernardeschi. L’esterno di Carrara non rientra nei piani del tecnico bianconero, e la cessione appare inevitabile. Resta da vedere la disponibilità del Milan nel voler accettare lo scambio tra i due giocatori. I contatti Pirlo-Maldini proseguono…

Sejon Veshaj