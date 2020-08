Con l’arrivo di Pirlo la Juventus è pronta a diverse modifiche della rosa. Sempre più vicino l’addio del centrocampista: accordo a un passo

Non è stata una grande annata per la Juventus, che ora ha bisogno di ricaricare le batterie e soprattutto effettuare una mini rivoluzione per provare a ripartire e fare bene in futuro. In queste ore si stanno definendo le situazioni a livello dello staff tecnico e dirigenziale e dopo di che si procederà con il calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘beffa’ Allegri | Panchina a rischio

Andrea Pirlo sembra già influire su alcune situazioni e infatti con il suo arrivo e l’allontanamento di Maurizio Sarri sembrerebbe ormai lontano il possibile ingaggio di Jorginho. A centrocampo sono previsti colpi importanti proprio perché il neo tecnico ci tiene a impostare bene la manovra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si complica il sogno in attacco | Irrompe il PSG

Calciomercato Juventus, Matuidi via: è a un passo dall’Inter Miami

Anche per questo motivo, ci potrebbero essere anche degli addii inaspettati. Uno dei calciatori che potrebbe non fare più al caso della Juventus, ad esempio, è Blaise Matuidi che è più che altro un mediano difensivo con meno qualità in fase di impostazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo chiama Lampard | Colpo in attacco

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese sarebbe in uscita e avrebbe già trovato una nuova squadra. Il campione del mondo 2018, infatti, potrebbe trasferirsi in America all’Inter Miami, squadra allenata da David Beckham che secondo la rosea sarebbe vicina all’acquisto di Matuidi.

Il francese classe 1987 in questa annata ha totalizzato 44 presenze in maglia bianconera realizzando anche un gol.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: