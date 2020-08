In casa Inter si continua a ragionare sul futuro dell’allenatore Antonio Conte: in caso di addio si potrebbe seguire il ‘modello’ Juventus per sostituirlo

Dopo le varie uscite che non sono piaciute alla dirigenza, la panchina di Antonio Conte all’Inter continua ad essere in bilico. Così la società ragiona sul da farsi e prende in considerazione la via già intrapresa dalla Juventus. Il cammino in Europa League potrebbe essere inutile per Conte. Possibile approdo dell’ex sulla panchina nerazzurra.

Calciomercato Inter, addio Conte anche con la vittoria dell’Europa League: ipotesi Stankovic per la panchina

In casa Inter si continua a riflettere sul futuro dell’allenatore Antonio Conte, dopo una serie di esternazioni non gradite dalla società. Secondo quanto dichiarato dal giornalista Maurizio Dall’O ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, il percorso in Europa League non influirebbe sul futuro dell’allenatore, che verrebbe esonerato anche in caso di vittoria della competizione. Dichiarazioni importanti, secondo le quali la società sarebbe già provvista di un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Tra le varie opzioni per la panchina nerazzurra, sembrerebbe spuntare l’ipotesi Dejan Stankovic, ex calciatore dell’Inter che porterebbe la società a seguire il modello della Juventus con Pirlo. La differenza sostanziale però sarebbe che l’ex centrocampista serbo avrebbe già esperienza da allenatore, essendo l’attuale allenatore della Stella Rossa di Belgrado, con cui ha vinto anche un campionato serbo nella stagione appena chiusa.

