Potrebbe profilarsi uno scambio interessante tra il Milan e il Torino, con il benestare del nuovo tecnico granata Giampaolo.

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. Nei mesi scorsi si era parlato dell’interesse per Ginter, ma è noto anche quello per Milenkovic della Fiorentina, sul quale c’è anche l’Inter. Dunque, per rinforzare la squadra, la dirigenza rossonera ha pensato a Nicolas N’Koulou del Torino e nell’ambito dell’operazione potrebbero rientrare due giocatori.

Milan, si punta N’Koulou: altri due giocatori coinvolti

Nicolas N’Koulou è stato uno dei titolarissimi del Torino nella sfortunata stagione granata: prima con Mazzarri, poi con Longo, il difensore non ha mai perso il posto. Il Milan è sul giocatore, in scadenza nel 2021, e la sua valutazione è di 15 milioni di euro. Per convincere il Toro a privarsi di N’Koulou, il club rossonero potrebbe offrire nell’operazione Andrea Conti e Ricardo Rodriguez.

Uno scambio alla pari, poiché entrambi sono valutati proprio 15 milioni. Marco Giampaolo, neo tecnico granata, ha dato il suo parere positivo alla trattativa.

