La Juventus lavora per programmare il futuro e studia già i nuovi colpi per Pirlo: possibile clamoroso ritorno in attacco

Saranno settimane molto intense e calde per la Juventus, che dalla sconfitta contro il Lione di venerdì sera sta lavorando ininterrottamente per fare una rivoluzione e programmare al meglio la prossima annata. Il primo cambio importante è arrivato con l’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo, ma potrebbe non finire qui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, repulisti Juventus | ‘Paga’ anche Bonucci: scambio in Serie A

Alla base degli scarsi risultati ci sono sicuramente anche le prestazioni negative di tanti calciatori che sembrano essere sempre meno utili alla causa bianconera. Per questo anche il mercato sarà fondamentale e potrebbe esserci una sorta di rivoluzione per garantire a Pirlo il miglior materiale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo Torreira | Idea scambio con l’Arsenal

Calciomercato Juventus, idea Morata: possibile trattativa con l’inserimento di Douglas Costa

Anche in avanti potrebbero esserci delle novità e il pensiero potrebbe ricadere su quei calciatori che hanno vestito la maglia della Juventus proprio insieme ad Andrea Pirlo. Nel mirino infatti potrebbe esserci Alvaro Morata, che nella stagione 2014/15 trascinò i bianconeri in finale di Champions League a suon di gol.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dal nerazzurro al bianconero | Torna Spalletti!

Lo spagnolo non sembrerebbe incedibile, in quanto ha deluso all’Atletico Madrid e i Colchoneros ora starebbero cercando una nuova punta. La Juventus potrebbe provare a intavolare una trattativa mettendo sul piatto Douglas Costa più circa 10 milioni di euro.

Il brasiliano ha sicuramente dimostrato di avere qualità, ma per i troppi infortuni la Juventus potrebbe pensare di liberarsi di lui.