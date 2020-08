Gonzalo Higuain a fine stagione lascerà la Juventus. Il Pipita sembrava già in uscita l’anno scorso, ma ora l’addio potrebbe concretizzarsi.

La Juventus ha ufficialmente esonerato Maurizio Sarri nella giornata di ieri. Andrea Agnelli ha scelto di affidarsi a Pirlo, nominato da poco allenatore della squadra Under 23 e subito promosso per la prima squadra. Una scelta particolare, rischiosa, che però potrebbe dare i frutti sperati visto il feeling con i senatori. In tal senso, per quanto riguarda il calciomercato, uno dei protagonisti degli ultimi anni bianconeri potrebbe lasciare: si tratta di Gonzalo Higuain e per lui potrebbe profilarsi uno scenario che ha dell’incredibile.

Juventus, Higuain lascerà in estate

La Juve dirà addio a Gonzalo Higuain durante questa sessione di mercato. Il centravanti argentino ha segnato 11 gol in 44 partite in stagione. Uno score che non basta a meritarsi la riconferma, dopo quella in extremis dell’anno scorso.

L’ipotesi più concreta è quella della risoluzione del contratto, così sarà libero di accasarsi a parametro zero in qualsiasi squadra. Su di lui c’è da monitorare l’interesse dell’Atletico Mineiro. Il Galo è già al lavoro per prendere Cavani, che però sembra molto vicino al Benfica. In ogni caso, il club brasiliano ha la disponibilità economica per provare a ingaggiare Higuain, qualora non ci riuscisse con il Matador.

