Il Paris Saint Germain studia il piano per il ‘dopo-Neymar’. I francesi sono pronti a sferrare l’attacco per il grane obiettivo di mercato della Juventus

Mentre in campo le big europee sono pronte a sfidarsi per vincere la Champions League, dietro le quinte le varie dirigenze sondano il terreno per concludere grandi operazioni di mercato. Tra queste la Juventus, che dopo la cocente eliminazione in Champions per mano del Lione, costata la panchina a Sarri, si è subito messa al lavoro per riprogrammare la nuova stagione.

Con la nomina di Pirlo come nuovo allenatore, la dirigenza bianconera sta studiando le varie pedine da mettere a disposizione dell’ex centrocampista bianconero e del Milan, con calciatori congeniali alle sue idee di gioco. Uno dei grandi obiettivi per l’attacco bianconero però, rischia di sfumare per colpa dei Campioni di Francia del Paris Saint Germain.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo Gabriel Jesus rischia di sfumare. Su di lui il PSG di Leonardo

La dirigenza bianconera ha da tempo messo gli occhi su quello che doveva essere il grande colpo per l’attacco della Juventus: Gabriel Jesus, stella del Manchester City. Quello che sembrava essere un sogno, rischia però di rimanere tale. Sul bomber della nazionale brasiliana infatti, si registra nelle ultime ore un forte interesse del Paris Saint Germain.

I Campioni di Francia, impegnati mercoledì prossimo nella gara dei quarti di finale di Champions League contro l’Atalanta, stanno cercando una punta che possa sostituire Cavani (da poco svincolatosi), oltre ad “assicurarsi” nel caso in cui Neymar decida di andare via. Sul fenomeno brasiliano del PSG c’è sempre l’interesse del Barcellona, e il fantasista scuola Santos non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Catalogna.

Per questo il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, forte del buon rapporto con Gabriel Jesus, sta tentando di convincere l’asso brasiliano, e soprattutto il Manchester City di guardiola, a privarsi dell’attaccante classe ’92. Per farlo, la dirigenza francese è pronta a mettere sul piatto un’offerta mostre da oltre 80 milioni di euro, garantendo a Jesus uno stipendio doppio rispetto a quello attuale. Rischia quindi di saltare uno dei grandi obiettivi estivi della dirigenza della Juventus.

