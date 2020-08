Calciomercato Juventus, Pirlo chiama Lampard | Colpo in attacco

L’approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus ha avviato i bianconeri verso la programmazione della prossima stagione. Si cerca un numero 9, che potrebbe arrivare dalla Premier League.

La Juventus è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione. Con l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, sembrano cambiati gli obiettivi di mercato. Con Sarri era Arkadiusz Milik, mentre ora il neo-allenatore juventino ha pensato a un altro calciatore a cui assegnare la maglia numero 9. Pirlo, infatti, ha chiamato il suo amico e manager del Chelsea Lampard per Tammy Abraham.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, repulisti Juventus | ‘Paga’ anche Bonucci: scambio in Serie A

Juventus, occhi puntati su Tammy Abraham

Frank Lampard e Andrea Pirlo hanno giocato insieme con la maglia dei New York City, in MLS. I due sono uniti da un gran rapporto e l’allenatore della Juventus, alla ricerca di un centravanti, ha chiamato proprio Lampard. Il manager del Chelsea ha informato Pirlo del fatto che, nonostante l’arrivo di Timo Werner, Abraham non sarebbe in vendita: infatti, Lampard preferirebbe privarsi più di Giroud o Batshuayi.

Tuttavia, la volontà di Abraham potrebbe essere decisiva: l’arrivo dell’ex Lipsia ridurrebbe di molto il minutaggio del centravanti inglese, autore quest’anno di 18 gol in 46 presenze.

