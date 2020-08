Calciomercato Juventus, rivoluzione in dirigenza | Spunta l’ex Milan

Sono ore calde della Juventus, che sta cercando di cambiare il proprio futuro con scelte coraggiose e inaspettate. Possibile rivoluzione anche in dirigenza!

Sono giornate di rivoluzione in casa Juventus. Andrea Agnelli non ha accettato il ko con il Lione e tutti gli altri passi precedenti e ha deciso di esonerare Maurizio Sarri. “Faremo le nostre valutazioni” aveva dichiarato il presidente nel post-gara di Champions League, ma nessuno si sarebbe immaginato che il ribaltone sarebbe arrivato in meno di 24 ore.

L’addio con Sarri sembrava ormai inevitabile e se ne parlava da diverse settimane, ma la sorpresa è arrivata in serata con l’ingaggio di Andrea Pirlo come sostituto. L’ex centrocampista bianconero ha svolto tutti i corsi di Coverciano ma non ha mai diretto una panchina, sarà la sua prima esperienza da allenatore.

Calciomercato Juventus, rivoluzione anche in dirigenza: si pensa ad Ariedo Braida!

Le novità, però, potrebbero anche non finire qui. Nelle ultime ore infatti si continua a parlare di novità in casa Juventus, questa volta riguardanti l’area dirigenziale. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento non sembrerebbero esserci decisioni ma tutto potrebbe essere rinviato alla fine del mercato.

Girano le voci di una possibile promozione di Federico Cherubini e di alcuni cambiamenti per Fabio Paratici, ma la novità riguarda anche il possibile inserimento di Ariedo Braida, ex direttore generale del Milan dal 1986 al 2002 e successivamente direttore sportivo dei rossoneri fino al 2013.

Nel suo passato anche un’esperienza di quattro anni al Barcellona, conclusasi nel 2019 con un licenziamento per giusta causa.