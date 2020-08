L’Inter lavora per rinforzarsi ma tiene d’occhio anche le possibili uscite: clamoroso assalto del Barcellona: non solo Lautaro nel mirino!

È stata una grande annata fin qui per l’Inter, che ha fatto dei miglioramenti notevoli che sono sotto gli occhi di tutti rispetto alla scorsa annata. La compagine nerazzurra ha raggiunto il secondo posto in Serie A, qualificandosi con largo anticipo alla prossima edizione della Champions League. Un anno fa il quarto posto fu conquistato solo agli ultimi minuti dell’ultima giornata.

Inoltre c’è la lotta per l’Europa League ancora apertissima, con i nerazzurri che domani sera affronteranno il Bayer Leverkusen per i quarti di finale e hanno le potenzialità per arrivare fino in fondo anche grazie al super attacco Lautaro–Lukaku.

Calciomercato Inter, dalla Spagna sicuri: uno tra Lukaku e Lautaro va al Barcellona

Proprio i due attaccanti nerazzurri, però, potrebbero non comporre la coppia d’attacco della nuova stagione. Lautaro Martinez è seguito dal Barcellona da ormai diversi mesi anche se la trattativa sembrerebbe in standby, ma ora sarebbe spuntato un nuovo interesse dei Blaugrana.

Stando a quanto rivela Don Balon, infatti, se l’affare Lautaro non dovesse andare in porto allora si potrebbe fare il tentativo proprio per Romelu Lukaku, autore di una grande stagione condita da 30 reti.

Dalla Spagna fanno sapere che diventa sempre più difficile che uno dei due calciatori non vada nel club catalano al termine di questa annata.

