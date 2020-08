Grande movimento nel mercato allenatori europeo. A contendere la panchina del PSG, oltre ad Allegri, ci sarebbe un altro top manager, vecchia conoscenza della nostra Serie A

La nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus ha generato un grande movimento per quello che riguarda il mercato allenatori. Dopo l’ipotesi di un suo ritorno sulla panchina bianconera, Massimiliano Allegri si prepara per affrontare la nuova stagione alla guida di un top club. Da mesi sul livornese c’è il Paris Saint Germain di Leonardo.

Ad ostacolare i piani dell’ex tecnico di Milan e Juventus, potrebbe esserci un altro collega illustre del livornese, anch’egli top manager oltre che ex giocatore della Juve: Zinedine Zidane.

Calciomercato, Allegri beffato da Zidane per la panchina del PSG: le ultime

Se fino a pochi giorni fa il futuro di Allegri sembrava parlare francese, con il Paris Saint Germain molto vicino alla firma con il tecnico toscano, oggi questa conferma sembra vacillare.

Secondo ‘AS’ infatti, l’eliminazione del Real Madrid dalla Champions League, ha aperto nuovi scenari per il tecnico Zinedine Zidane. L’ex stella della Juventus e del Real Madrid sembra non aver più un feeling straordinario con il Presidente Florentino Perez, molto amareggiato per l’eliminazione del Real dalla Champions. Le idee divergenti anche sulle scelte di mercato degli spagnoli potrebbe portare presto ad una rottura del tecnico francese con i ‘Galacticos’. Una delle opzioni possibili per Zidane sarebbe stata la Juve, che ha però optato per la soluzione interna con la nomina di Andrea Pirlo.

Con la panchina della Juventus già occupata, una delle opzioni che restano al tecnico del Real Madrid, potrebbe essere quella di un ritorno in patria alla guida del PSG, con il Presidente Al-Khelaifi pronto a garantire una rosa stellare all’allenatore transalpino.

Grande concorrenza dunque per Allegri, che rischia una clamorosa “beffa” in questo mercato allenatori.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Juventus, attaccante più lontano | Accordo con Simeone