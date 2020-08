Barcellona-Napoli, il risultato della gara dopo i primi quarantacinque minuti di gioco: 3-1 e tanti episodi arbitrali

All’intervallo, il punteggio tra Barcellona e Napoli è sul 3-1. Positiva la partenza degli azzurri, che hanno colpito un palo in avvio con Dries Mertens, salvo poi accusare la reazione istantanea dei blaugrana. Ci pensa Lenglet a portare in vantaggio i catalani, con un colpo di testa da calcio d’angolo, viziato forse da un contatto dubbio con Demme. Poi Messi illumina e raddoppia, portando il risultato sul 2-0 già entro la mezz’ora. L’argentino è certamente uno dei migliori dei suoi, firmando anche una doppietta per il 3-0, cancellata però dall’intervento del VAR. Poco male per Setien, tuttavia: sempre Messi si procura un calcio di rigore al 45′, trasformato poi puntualmente da Suarez. Per i blaugrana la qualificazione sembrava già in ghiaccio, ma il rigore trasformato da Insigne a primo tempo quasi scaduto tiene vive le speranze qualificazione degli azzurri.

