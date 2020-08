Il Milan è molto interessato a Lucas Torreira dell’Arsenal. Il centrocampista dei Gunners ha anche parlato del suo futuro in un’intervista.

Nel corso di un’intervista in Uruguay, Lucas Torreira ha parlato del suo futuro. Attualmente all’Arsenal, il centrocampista questa stagione non ha trovato tanto spazio con Mikel Arteta: 29 presenze con i Gunners, ma quasi tutte da subentrato, e un infortunio in FA Cup contro il Portsmuth. Secondo quanto riferito da The Telegraph, sul centrocampista uruguagio è forte l’interesse del Milan.

Milan in pole per Torreia, ecco lo scambio

Torreira, nel corso dell’intervista, ha parlato del suo futuro: “Rispetterò il mio contratto con l’Arsenal, ma lasciare il club è la migliore decisione per me. Bisogna comunque stare calmi e aspettare“.

All’inizio di questa stagione, Torreira ha attirato l’interesse del Napoli, ma ora è il Milan a essere in pole per il giocatore. L’affare si concluderebbe per circa 30 milioni di euro, ma non è escluso che possa esserci l’ipotesi di uno scambio con Rafael Leao, per niente sicuro di un posto nella rosa rossonera per la prossima stagione, ed un conguaglio di 7-8 milioni.

