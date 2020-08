Calciomercato Milan, richieste abbassate e accordo | Arriva il sì!

Dopo aver chiuso bene la stagione, il Milan vuole continuare a crescere ed è pronta a chiudere un colpo di mercato: c’è il sì del calciatore

È stata nel complesso una buona stagione per il Milan, non tanto per il risultato ma per come è arrivato. La falsa partenza iniziale infatti lasciava presagire al peggio ma la compagine rossonera è riuscita a rialzarsi con il passare delle settimane e alla fine ha raggiunto la qualificazione in Europa League.

Non sicuramente un traguardo eccezionale e all’altezza del Milan, ma il finale di stagione è stato ai massimi livelli e infatti la squadra allenata da Stefano Pioli ha fatto meglio di tutti in Serie A nella fase post-lockdown. Ora c’è una buona base da cui ripartire, ma vanno aggiunti sicuramente dei rinforzi mirati.

Calciomercato Milan, svolta per Bakayoko: c’è il sì del calciatore

Uno di questi potrebbe essere il centrocampista Tiemoue Bakayoko, che vuole tornare a vestire la maglia rossonera. Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe l’accordo con il calciatore per l’ingaggio: il francese avrebbe accettato la proposta del Milan abbassando le sue richieste.

Ora però resta lo scoglio Chelsea, che è proprietario del cartellino. I Blues avevano pagato 40 milioni per portare il classe 1994 in Premier League dopo l’esperienza con il Monaco, ma le prestazioni non sono state all’altezza e il prezzo è sicuramente calato. Il Chelsea però potrebbe comunque volere circa 20 milioni di euro, richiesta che il Milan proverà ad abbassare.

La trattativa potrebbe comunque andare in porto con altre formule, c’è anche l’ipotesi del prestito con obbligo di riscatto.

