La Juventus è alla ricerca del sostituto di Maurizio Sarri, vicino all’esonero. Cristiano Ronaldo avrebbe proposto alla dirigenza un nome clamoroso.

La sconfitta contro il Lione di ieri sera, ha aperto le porte a nuovi possibili scenari per la panchina della Juventus. Maurizio Sarri sembra avere le ore contate, con il club bianconero alla ricerca del sostituto. Non basta la lo scudetto vinto post-lockdown: troppe le due finali perse -in Supercoppa e in Coppa Italia– e l’uscita agli ottavi di finale di Champions League. Sul nome del possibile allenatore della Juve potrebbe mettere bocca anche Cristiano Ronaldo, che starebbe pensando a un clamoroso approdo da una squadra rivale.

Juventus, Ronaldo pensa a Gattuso per la panchina

Cristiano Ronaldo è un nome di grossa portata e i dirigenti della Juventus terrebbero in considerazione una sua opinione. L’asso portoghese, per la panchina bianconera, starebbe pensando a Gennaro Gattuso. Attuale allenatore del Napoli, Gattuso ha rialzato una squadra messa male in classifica dopo l’esonero di Ancelotti e l’ha portata alla vittoria della Coppa Italia proprio contro la Juve. Ronaldo lo apprezza, perché ha carisma e sa gestire lo spogliatoio. L’ex allenatore del Milan ha lo stesso procuratore di CR7, ovvero Jorge Mendes, il quale non è nuovo a operazioni di mercato clamorose. Tuttavia, i contratti di De Laurentiis sono sempre molto complessi e Gattuso dovrebbe avere una clausola da 8 milioni di euro.

Resta da capire se ci siano margini per quest’operazione, anche perché l’allenatore dei partenopei difficilmente andrebbe alla Juve in questo preciso momento storico, visto che i tifosi lo vedrebbero come una sorta di ‘tradimento‘.

