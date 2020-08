Per la Juventus è l’ora delle scelte e delle riflessioni dopo la cocente eliminazione dalla Champions League: a rischiare non è solo Sarri

La Juventus conclude in anticipo la sua stagione. La rimonta con il Lione non riesce e alla fine a gioire è Rudi Garcia, che passa alle Final Eight di Champions League. Per i bianconeri sfuma quindi il principale obiettivo stagionale, ovvero salire sul trono d’Europa. Maurizio Sarri era legato al risultato di ieri, anche se Andrea Agnelli ha predicato calma.



Calciomercato Juventus, Agnelli riflette: a rischio Sarri, ma anche Paratici

Il tecnico toscano, però, rischia senza dubbio il posto: “Ci saranno delle riflessioni da fare”, ha ammesso il numero uno della Juventus. Non solo l’ex allenatore del Napoli è in bilico: secondo Luca Momblano a ‘Telelombardia’, in queste ore potrebbe esserci un vero e proprio ribaltone dirigenziale. Anche Fabio Paratici, infatti, potrebbe essere depotenziato e venire magari affiancato da un amministratore delegato. Nonostante i complimenti al “gruppo dei dirigenti” da parte di Agnelli qualcosa potrebbe succedere dopo un’eliminazione deludente a dir poco.