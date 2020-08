Per la Juventus è l’ora delle scelte e delle riflessioni dopo la cocente eliminazione dalla Champions League: a rischiare non è solo Sarri

La Juventus conclude in anticipo la sua stagione. Dopo aver vinto lo scudetto, seppur con qualche passo falso di troppo, la rimonta con il Lione non riesce e alla fine a gioire è Rudi Garcia, che passa alle Final Eight di Champions League. Per i bianconeri sfuma quindi il principale obiettivo stagionale, ovvero salire sul trono d’Europa, e l’annata diventa così una delle peggiori degli ultimi anni, visto che l’uscita dagli ottavi di finale mancava dal 2016. In quel caso però c’era il Bayern Monaco come avversario e non il Lione che sulla carta era nettamente inferiore ai bianconeri. Maurizio Sarri era legato al risultato di ieri, anche se Andrea Agnelli ha predicato calma.



LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘bomba’ Juventus | ”Via Dybala per Icardi”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘asse’ col Milan | Nuova ipotesi di scambio

Calciomercato Juventus, Agnelli riflette: a rischio Sarri, ma anche Paratici

Il tecnico toscano, però, rischia senza dubbio il posto: “Ci saranno delle riflessioni da fare”, ha ammesso il numero uno della Juventus. Parole che mettono tutti in dubbio e solitamente quando un dirigente si espone così successivamente arrivano sempre dei cambiamenti importanti. Non solo l’ex allenatore del Napoli è in bilico: secondo Luca Momblano a ‘Telelombardia’, in queste ore potrebbe esserci un vero e proprio ribaltone dirigenziale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Dzeko-Juventus | Scambio a sorpresa: cifre e dettagli

Anche Fabio Paratici, infatti, potrebbe essere depotenziato e venire magari affiancato da un amministratore delegato. Nonostante i complimenti al “gruppo dei dirigenti” da parte di Agnelli qualcosa potrebbe succedere dopo un’eliminazione deludente a dir poco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Champions League, Juve eliminata | Buffon amaro “Usciti meritatamente”

Champions League, Juventus-Lione 2-1 | Bianconeri eliminati