Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus. Decisiva l’eliminazione dalla Champions League contro il Lione.

La Juventus ha scelto di esonerare Maurizio Sarri. L’eliminazione dalla Champions League è stata troppo dura da digerire per la dirigenza bianconera e per tutto l’ambiente. Non ha atteso più di una notte Andrea Agnelli per prendere questa decisione. Attesa per il comunicato ufficiale.