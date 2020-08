Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus. Decisiva l’eliminazione dalla Champions League contro il Lione.

La Juventus ha scelto di esonerare Maurizio Sarri. L’eliminazione dalla Champions League è stata troppo dura da digerire per la dirigenza bianconera e per tutto l’ambiente. Non ha atteso più di una notte Andrea Agnelli per prendere questa decisione. Il Lione ha messo in evidenza tutti i limiti di una Juve troppo fragile questa stagione, che ha così optato per l’esonero dell’allenatore. La scorsa stagione era arrivata l’eliminazione contro l’Ajax, partita in cui la società decise di separarsi da Allegri e di affidarsi a un tecnico come Sarri, che ha faticato a proporre il bel gioco visto al Napoli.

