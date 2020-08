Calciomercato Juventus, ‘caso’ Ronaldo e post Sarri | Novità clamorose

In queste ore la Juventus inizia a programmare il futuro e non sono da escludere novità importanti. Scenario clamoroso per il post Sarri e CR7

Sono ore di riflessione in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista Luigi Guelpa, ci potrebbero essere a breve delle novità sia per Cristiano Ronaldo che per la panchina bianconera. Queste le sue parole: “Mentre la famiglia di CR7 chiede al giocatore se è il caso di rimanere alla Juve, da questa mattina sono iniziati i colloqui tra Agnelli e Zidane“.

Per quanto riguarda il fenomeno portoghese, degli indizi sarebbero arrivati anche attraverso il profilo social della sorella Elma Aveiro che ha scritto le seguenti parole: “Hai fatto meglio di chiunque altro, sono orgogliosa di vederti giocare ma purtroppo da solo non puoi fare tutto, è impossibile! Il calcio è così, ma devi solo pensare al fatto che hai dato tutto e sei ancora il migliore”.

Per quanto riguarda Zidane, invece, tutto può ancora succedere visto che anche lui è già uscito dalla Champions League e sembrerebbe in bilico con il Real Madrid.