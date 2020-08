Ennesima delusione per la Juventus e soprattutto per Cristiano Ronaldo, che esce dalla Champions League nonostante la doppietta: si aprono nuovi scenari, tra cui un clamoroso scambio

La Juventus esce a testa bassa dalla Champions League. Non tanto per la vittoria di ieri sera, quanto per un’eliminazione arrivata agli ottavi di finale contro una squadra inferiore che mette fine in anticipo alla stagione bianconera. Il grande obiettivo della Vecchia Signora era senza dubbio alzare la Champions, lo era soprattutto di Cristiano Ronaldo. Per il secondo anno consecutivo il portoghese esce in maniera decisamente precoce da quella che è la ‘sua’ competizione, che gli ha permesso di vincere cinque volte il Pallone d’Oro. Il sesto, che pareggerebbe quelli di Messi, resta un pallino, quasi un’ossessione per CR7, insieme all’ennesima ‘coppa dalle grandi orecchie’. Per questo, visto lo score deludente dei bianconeri in Champions e la tradizione negativa europea di questi anni, si aprono scenari di addio per Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo addio | Scambio pazzesco: c’è Hazard!

Cristiano Ronaldo è deluso, dalla società, dalla squadra, dall’allenatore. Si aspettava ben altre prestazioni in Europa, invece lo scorso anno si è fermato ai quarti e stavolta agli ottavi. Col Real non gli era mai capitato, arrivando quasi sempre almeno in semifinale o ai quarti. Al Bernabeu sa che le porte per lui sono sempre aperte, Florentino Perez e Zinedine Zidane lo riabbraccerebbero subito, per dargli la possibilità concreta di continuare a vincere a livello di squadra e individuale. La trattativa con la Juventus, però, sarebbe un po’ particolare. La possibilità è quella di uno scambio a cifre astronomiche per permettere a tutti di guadagnarci in qualche modo a livello tecnico ed economico, senza un esborso cash importante. In questo caso, a prendere il volo Madrid-Torino sarebbe Eden Hazard, che nella sua prima stagione con i Blancos ha deluso parecchio.

Anche a causa di una condizione fisica non perfetta e qualche infortunio di troppo, non è mai scoccato il feeling con allenatore, società e piazza. Ma il giocatore non si discute e la Juventus potrebbe ritrovarsi in casa comuque un altro campione. A livello di cifre, anche considerando gli ammortamenti, Cristiano Ronaldo non verrebbe valutato dai bianconeri meno di 70 milioni di euro. Il belga, invece, non partirebbe per meno di 100. Dunque la Juve dovrebbe aggiungere almeno una trentina di milioni cash, che però potrebbero arrivare dal risparmio sull’ingaggio del portoghese.

A Torino, CR7 prende poco più di 30 milioni di euro, Hazard al Real ne percepisce praticamente la metà. In questo modo Agnelli dovrebbe fare uno sforzo come cartellino, ma prendendo un giocatore di quasi 6 anni più giovane e con uno stipendio decisamente più basso, con le ormai ‘famose’ agevolazioni fiscali per gli stranieri.