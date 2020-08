Dopo l’eliminazione in Champions League, anche Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus con il possibile ricongiungimento con Allegri: ecco la meta

Ancora niente Champions League per Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. L’eliminazione contro il Lione brucia molto ed il portoghese starebbe riflettendo sul proprio futuro in bianconero. In caso di addio, si apre l’ipotesi ricongiungimento con Massimiliano Allegri. Ecco la nuova destinazione di entrambi.

Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna: Ronaldo ed Allegri si riuniscono al PSG

In casa Juventus sarà difficile mandare giù l’eliminazione dalla Champions subita contro il Lione. Tante le occasioni sprecate dai bianconeri per trovare quel gol in più che avrebbe permesso il passaggio del turno. Tra i più delusi naturalmente c’è Cristiano Ronaldo, che nella sua competizione, la Champions League, non riesce a vincere da quando è alla Juventus. Così il fenomeno portoghese starebbe riflettendo sul suo futuro e dalla Spagna arriverebbe una clamorosa indiscrezione.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il PSG potrebbe essere la meta in cui Cristiano Ronaldo potrebbe riunirsi a Massimiliano Allegri. L’allenatore italiano è da tempo corteggiato dal club parigino e potrebbe accettare di sedersi sulla loro panchina nella prossima stagione. L’arrivo del tecnico toscano potrebbe così convincere Ronaldo a volare verso Parigi, dove ritroverebbe un allenatore che stima molto. Operazione che infuocherebbe sicuramente il calciomercato estivo e che porterebbe tanta delusione in casa Juventus, più di quella attuale.

