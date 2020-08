Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza la possibilità di uno scambio con il Milan. Un terzino per un trequartista, apertura sulla formula dell’affare

L’ultimo calciomercato estivo della Juventus è stato a dir poco insufficiente. Alla fine hanno deluso le attese tutti gli acquisti messi a segno dalla dirigenza, compresi quelli a costo zero come Ramsey e Rabiot. Anche se quest’ultimo, bisogna dirlo, è riuscito un po’ a riscattarsi dopo il lockdown e una prima parte di stagione quasi da incubo. Non è un caso che ora il gallese si più cedibile dell’ex Paris Saint-Germain, che a suo vantaggio ha pure il fattore età. Tornando alle delusioni, presente il brasiliano Danilo arrivato nell’ambito dell’affare Cancelo (flop anche lui in Inghilterra) con il Manchester City di Guardiola.

Calciomercato Juventus, Danilo al Milan in cambio dell’epurato di Pioli

Sempre con uno scambio, il 29enne di Bicas potrebbe lasciare la Torino bianconera. Milano, sponda rossonera, una destinazione possibile per il terzino destro. Il club targato Elliott sta cercando proprio un rinforzo nella zona di sua competenza, piace molto Aurier ma il Tottenham fa resistenza chiedendo più di quanto – 15 milioni circa vogliano tirare fuori Maldini e Massara. Danilo potrebbe arrivare attraverso uno scambio con Paqueta, a titolo definitivo oppure attraverso un prestito gratuito e biennale con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Con la medesima formula il fantasista brasiliano, fuori dal progetto Pioli, si trasferirebbe alla Juve, con riscatto però intorno ai 13-15 milioni.

